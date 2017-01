Variantenreich ist auch die Kategorie Best Album International mit Céline Dions "Encore un soir", Coldplays "A Head Full of Dreams" und "Blackstar", dem letzten Album des verstorbenen David Bowie.

In der Sparte Best Hit National sind Dabu Fantastic mit "Angelina", DJ Antoine mit "Thank You" und Manillio mit "Monbijou" aufgestellt. In der analogen internationalen Sparte stehen Alan Walker mit "Faded", Drake feat. Wizkid & Kyla mit "One Dance" und Sia feat. Sean Paul mit "Cheap Thrills" zur Auswahl.

Die restlichen Nominationen werden im Rahmen einer öffentlichen Medienkonferenz am 18. Januar im 25hours Hotel in Zürich (14 Uhr 30) kommuniziert. Gleich anschliessend beginnt das Online-Voting, die Verleihung findet am 10. Februar im Zürcher Hallenstadion statt.