"David Bowie war das Chamäleon der Popgeschichte und prägte den Stil von Generationen. Masayoshi Sukita gehört zu den bedeutendsten Fotografen der Kunst-, Film- und Rock'n'Roll-Szene in London und New York. Die beiden Ausnahmekünstler verband eine enge Freundschaft, die sich über die Jahrzehnte in einzigartigen, sehr persönlichen Bildern manifestierte", schreiben die Aussteller.

Die beiden trafen sich 1972 das erste Mal nach einem Konzert. Damals war der britische Superstar in seiner Ziggy-Stardust-Phase. In den folgenden 40 Jahren hielt Sukita die zahlreichen optischen Wandlungen des Sängers fest, fotografierte ihn aber auch privat und ungeschminkt. Ausserdem schuf er das legendäre Cover zum Album "Heroes".

Ergänzend zu den Fotografien präsentiert in Lugano der Modedesigner John Richmond, der nicht nur Bowie sondern auch Mick Jagger, Rod Stewart und andere Musikikonen einkleidet, seine neue Kollektion. Die Ausstellung wird mit einer spektakulären Hommage an Bowie im Casino Campione (Italien) abgeschlossen, die verschiedene Meilensteine im Leben des Künstlers Revue passieren lässt.