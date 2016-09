Der kanadische Teenie-Schwarm Bieber ist etwa für seinen Hit "Sorry" nominiert, wie der Sender MTV am Dienstag mitteilte. Die dänische Newcomer-Band Lukas Graham geht mit vier Nominierungen ins Rennen um die Auszeichnung, die am 6. November im niederländischen Rotterdam verliehen wird. Die Band aus Kopenhagen hat mit sozial angehauchten Liedern wie "7 Years" und "Mama Said" in kurzer Zeit eine weltweite Fangemeinde gefunden.

Auch die britische Sängerin Adele, die britische Rockband Coldplay und der kanadische Sänger Shawn Mendes wurden vier Mal nominiert. MTV kündigte die Nominierungen in einem Medley-Video an, in dem der spanische Cover-Sänger Leroy Sanchez die Nominierungen aus der Kategorie "bester Song" zum Besten gibt.