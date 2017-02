Die Reise wird abenteuerlich. Skrupellose Betrüger wollen den vermeintlichen Amischen - in Wahrheit ist es die Familie von Lukes Kumpel Jack Loser - ihre wertvolle Tora entwenden und verfolgen sie bis ins Indianergebiet.

Das Verhältnis zu den Indianern ist nach anfänglichen Missverständnissen so großartig, dass die Frage aufkommt, ob es sich bei diesen nicht um einen der verlorenen Stämme Israels handeln könnte.

Das Album stammt aus der Feder von Achdé und dem neuen Lucky Luke-Szenaristen Jul. Achdé, der bürgerlich Hervé Darmenton heisst, ist der Nachfolger des 2011 verstorbenen belgischen Lucky-Luke-Zeichners Morris (Maurice de Bevere). Jul zeichnete unter anderem die humoristische Steinzeit-Serie "Silex and the City".

"Lucky Luke 95" erscheint am 2. März als gebundene Ausgabe, das Softcover kommt am 5. April in die Läden.