Wir treffen Lady Gaga (30) irgendwo tief in den Katakomben der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Sie sitzt sie in einer Art Bar und zündet sich ein schmales Zigarillo an. Die Pop-Sängerin trägt wenig am Leib, ein Leoparden-artiges Oberteil, sehr kurze ausgefranste schwarze Shorts und schwarze Stiefel. Die Sonnenbrille legt sie gleich zu Beginn des Gesprächs ab. Denn darum geht es ihr: Mit dem neuen Album «Joanne» will Lady Gaga, die auch als Schauspielerin in der Serie «American Horror Story» sowie 2017 neben Bradley Cooper im Remake des Musicals «A Star is Born» zu sehen ist, «nicht mehr als unnahbares, reichlich schräges, Kunstprodukt wahrgenommen werden. Sondern als Mensch wie du und ich. Lady Gaga zum Anfassen. Vielleicht nimmt sie ihren Interviewpartner auch deshalb dauernd – am Beginn, am Ende und in der Mitte des Gesprächs – in den Arm.

Lady Gaga, auf dem Vorgänger-Album «Artpop» haben Sie sich stark an elektronischen Beats orientiert. Warum die Rückbesinnung auf traditionelle Instrumente?

Lady Gaga: Wir wollten ganz sichergehen, dass die Melodien wirklich klassisch und gut werden. Erst danach haben wir weitere Produktionselemente hinzugefügt.

Die erste Single «Perfect Illusion» ist eine wilde Disco-Pop-Nummer, ein echter Headbanger. Was war der Plan bei diesem Song, den Sie mit Mark Ronson produziert haben?

Einen konkreten Plan hatten wir nicht. Wir haben einfach geschrieben, geschrieben, geschrieben, und zwar immer am Piano oder auf der Gitarre. Der Song hat für mich eine herausragende Energie. In dem Stück steckt so viel Kraft, so viel Ärger, so viel Wut.