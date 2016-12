Sie wisse aber noch nicht, welches zuerst fertig werde. Ihr letzter Galbraith-Roman "Career of Evil" (2015) erschien 2016 unter dem deutschen Titel "Die Ernte des Bösen".

Rowling schrieb am Mittwoch ausserdem, dass es keinen Roman um Newt Scamander geben werde. "Nur Filme." Der neue Film aus dem Potter-Kosmos, "Fantastic Beasts and Wehre to Find Them", läuft zurzeit im Kino. Eddie Redmayne spielt darin die Hauptfigur, den Zauberer und Fabelwesen-Experten Newt Scamander. Rowling startete damit eine neue fünfteilige Filmreihe.