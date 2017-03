Die Suche nach dem Fremden und die Abgrenzung davon seien typisch schweizerisch, sagt Petra Volpe: «Als ich für ‹Heidi› recherchierte, merkte ich: Es muss gar kein Ausländer sein, die Bewohner eines andern Tales reichen auch schon. Meine Grossmutter kam aus dem Berner Oberland und heiratete nach Suhr, das war die gleiche Katastrophe wie meine Mutter und der Italiener.»

Die Frauenemanzipation streckt ihre glitzernden Fühler bis nach Suhr. Eine gute Freundin von Petra Volpes Mutter lebt als alleinerziehende Frau in Basel, und ihre urbane Unabhängigkeit scheint Volpe unfassbar glamourös. Und eines Tages, sie ist zehn oder elf Jahre alt, besucht sie an einem Mittwochnachmittag eine Freundin: «Ihre Mutter nahm ein Schaumbad – an einem Nachmittag! – rauchte und sagte, sie sei jetzt auch emanzipiert. Ihre Mutter, die sonst immer nur wusch, putzte und kochte, lag in der Badewanne! Das war für mich das ultimative Bild von Freiheit.»

Schulstoff? Fehlanzeige

Die Idee, den ersten Spielfilm überhaupt über die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz zu drehen, kam von Petra Volpes Produzent Reto Schaerli. «Ich nervte mich schrecklich, dass mir die Idee noch nie gekommen war, denn ich wusste sofort: Klar! Ja!» Schliesslich war sie einer der wichtigsten Momente in der Schweizer Politik des 20. Jahrhunderts.

Trotzdem wurde er jahrzehntelang runtergespielt. «Oder habt ihr in der Schule im Geschichtsunterricht über die Einführung des Frauenstimmrechts gesprochen?» Nein. Das war schliesslich nicht Schweizer Geschichte, das war bloss Frauengeschichte. «Es ist doch wie im Film ‹Hidden Figures›, drei Frauen sorgten massgeblich dafür, dass die Amerikaner auf dem Mond landen konnten, und niemand kennt sie. Die Geschichte der Frauen ist immer noch nicht im allgemeinen Kanon.»

1970 versuchte die Schweizer Politik der Bevölkerung klarzumachen, dass es nicht geht ohne Frauenstimmrecht, dass es international beschämend ist für die Schweiz. «Doch als es eingeführt war, hiess es: Und jetzt machen wir einfach weiter wie vorher. Die Männer bestimmten, die Frauen ordneten sich unter, zogen sich zurück, weil die Frauen das eh so verinnerlicht hatten.»

Petra Volpe will, dass das Verinnerlichte nach aussen tritt: «Wir alle, wir Filmemacherinnen, Journalistinnen, Literatinnen müssen feiern, müssen uns empören und einen emotionalen Bezug zu unserer Geschichte und unseren Geschichten herstellen.» Genau. Nicht nur zu «Sissi». Auch Petra Volpe liebt nämlich die verkitschte Welt der «Sissi»-Filme.

«Mädchen brauchen Vorbilder»

«Gerade las ich einen Artikel über den verinnerlichten Sexismus der Frauen. Dort stand, dass Mädchen und Buben im Alter von 7 Jahren denken, dass es für alle möglich sei, Präsident oder Präsidentin zu werden. Alle trauen allen alles zu. Mit 15 sagen die meisten Mädchen, dass es für sie unmöglich sei, Präsidentin zu werden. Da passiert eine sonderbare Verschiebung in der Sozialisierung. Und da hat doch gerade auch die Schule einen riesigen Bildungsauftrag. Mädchen brauchen Vorbilder.» Und die finden sie nicht in «Germany’s Next Topmodel».

Wieso sagten und sagen eigentlich so viele Frauen: «Ich bin keine Feministin»? Petra Volpe hat eine Vermutung. Sie hat auch mit Sex zu tun. Weil das Spiel mit Macht und Unterwerfung im Bett durchaus sehr lustvoll sein kann, während es im Alltag nichts zu suchen hat. Und weil Frauen fürchten, dass ihre alltägliche und ihre sexuelle Rolle und ihre Vorlieben nicht mehr vereinbar seien, wenn sie sich Feministin nennen. «Dabei sind Alltag und Sex ganz unterschiedliche Spielfelder.» Nehmen deshalb Millionen von Frauen «Fifty Shades of Grey» als so befreiende Fantasie wahr? Sicher.

Die Sache mit der Tatsache, dass frau im Sex Erfüllung finden kann, ist 1971 ein Politikum. Petra Volpes Protagonistin Nora in «Die göttliche Ordnung» jedenfalls lernt erst in der Zürcher Frauenszene, was ein Orgasmus ist. Nach einem entsprechenden Workshop bei einer schwedischen Sexpertin wagt sie endlich, von ihrem Mann einen Orgasmus einzufordern. Petra Volpe kennt die Tabuisierung der weiblichen Sexualität noch aus ihrer eigenen Jugend: «Ich bin so aufgewachsen, dass es hiess: Wenn du bei einer Penetration keinen Orgasmus hast, dann stimmt was nicht mit dir.»

Dank Trump «leider aktuell»

Petra Volpe ist heute mit einem Amerikaner verheiratet. Und der versucht gerade, seinen beiden zehnjährigen Zwillingstöchtern klarzumachen, wieso es nötig ist, dass Frauen gegen Trump protestieren. Die Wahl von Trump hat auch «Die göttliche Ordnung» schmerzhaft aktuell gemacht: «Leider. Mir wär’s lieber, der Film wäre ein historischer Film, der mit Schmunzeln auf ein Stück Schweizer Geschichte zurückschaut, und wir können uns alle sagen: Ha, heute ist alles besser! Aber jetzt sehe ich die ganzen Protestmärsche gegen Trump, und auf den Plakaten stehen die gleichen Slogans wie 1970, wie 1920, wie ganz zu Beginn der Frauenbewegung.»

Marschieren wir also. Ins Kino, zu Nora, Theresa, Vroni und wie sie alle heissen in «Die göttliche Ordnung». Marschieren wir gegen den Zerfall von Demokratien. Für uns. Für unsere Mütter und Grossmütter, die erst 1971 endlich das Frauenstimmrecht erzwungen haben. Geschichte ist eine Bitch. Aber manchmal sind wir Bitches stärker als sie.

Die göttliche Ordnung (CH 2017)

97 Min. Regie: Petra Volpe. Ab morgen Donnerstag im Kino.