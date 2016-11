Verdammter Napoleon. 213 Jahre nachdem der französische Kaiser den Kanton Aargau zusammenzimmerte, suchen wir immer noch nach einem gemeinsamen Nenner in diesem kantonalen Kunstgebilde. Auch die Macherinnen des neuen Kulturmagazins Aaku haben gesucht. Und weil auch sie nicht wirklich fündig wurden, drehten sie die Sache kurzerhand um. Redaktionsleiterin Corinne Rufli sagt: «Die Vielfalt ist die Stärke des Aargaus. Auch oder gerade in der Kultur.» Gemeinsam mit Verlagsleiterin Steffi Kessler hat sie das Aaku konzipiert – und die Pluralität zum Credo des Magazins erhoben.

Am 25. November erschien Aaku zum ersten Mal. Ein 56-seitiges, aufwendig produziertes Monats-Magazin, das ein umfassendes Kulturpanorama für den ganzen Kanton bietet: «Wir wollen unseren Leserinnen und Lesern helfen, sich in der Fülle von Angeboten zurechtzufinden», sagt Rufli. Und die Fülle ist enorm. Die Macherinnen – beides profunde Kennerinnen der Aargauer Kulturszene – sind selber immer wieder aufs Neue überrascht, wie gross das Kulturangebot im Kanton ist. «Es sind nicht nur die grossen bekannten Häuser in den Zentren Baden und Aarau, es gibt auch viele kleine Kulturbeizli über den ganzen Kanton verteilt», sagt Rufli. Ihnen widmet das Aaku mit «Fressbalken» eine eigene Rubrik. In der ersten Ausgabe ist es ein Porträt des Chappelehof in Wohlen.

Doch das Aaku will mehr als ein blosser Veranstaltungs-Wegweiser im Aargauer Kulturdschungel sein. «Bei uns sollen auch Debatten stattfinden», sagt Rufli. In der ersten Nummer erscheint denn auch ein Essay der renommierten Kulturjournalistin Daniele Muscionico über die Ökonomisierung der Kultur. In der Erstausgabe publizieren auffallend viele arrivierte Journalisten. Aaku ist ein ambitioniertes, selbstbewusstes Vorhaben. Kessler sagt: «Wir wollen die Stimme der Aargauer Kultur sein.»

Vom Nischen- zum Massenmagazin

Das Aaku entstand aus der Vorgänger-Publikation Juli. Der Bruch ist radikal. Juli war ein Veranstaltungskalender mit ein paar redaktionellen Beiträgen – die eher abgehoben daherkamen. Mit einer Auflage von rund 5000 Exemplaren war es eine Nischenpublikation, die in den Foyers der Veranstaltungsorte gratis auflag. Nun verfügt das Aaku über eine Auflage von ca. 84 000 Exemplaren und wird einmal im Monat der az Aargauer Zeitung beigelegt, redaktionell bleibt das Magazin unabhängig. Mit Corinne Rufli wird es von einer erfahrenen Kultur-Journalistin geleitet. Durch die Auflage hat sich auch der Fokus des Magazins verbreitert: «Bei uns sollen alle Kulturinteressierten etwas für sich finden», sagt Rufli.

Das Magazin bietet redaktionelle Vorschauen, Magazinbeiträge und eine Agenda. Herausgeberin ist nach wie vor die IG Kultur Aargau. Im Trägerverein sind alle namhaften Kulturinstitutionen des Kantons versammelt. Finanziert wird das Magazin vom Trägerverein und durch Beiträge der öffentlichen Hand.

Das breite Kulturverständnis widerspiegelt sich in der ersten Ausgabe in vielfältigen journalistischen Formen. In der Rubrik «Tour de Kaff» besucht der Journalist Benjamin von Wyl einen zufällig ausgewählten Ort im Aargau und porträtiert ihn. In dieser Ausgabe ist es Herznach, das «Kleinbasel in katholisch-konservativ». In «Diener for one» stellt sich der Zurzibieter Slampoet Manuel Diener vor. Und Bruno Meier, Historiker und Präsident des Aaku-Trägervereins, erklärt in «Heimatkunde für Heimische» das Mysterium Aargau.

Getragen durch die Kultur

Eine Umstellung bedeutet die Neulancierung auch für die Mitglieder des

Trägervereins – die Kulturinstitutionen. Während sie im Magazin Juli noch eigene PR-Texte ins Blatt rücken konnten, sind die redaktionellen Texte heute ausgewählter und journalistischer. Dafür haben die Kultur-Häuser die Möglichkeit, zu vergünstigten Konditionen Inserate zu schalten. Laut Kessler wird das Konzept von den Trägerinstitutionen gut aufgenommen: «Wir fühlen uns gut getragen.»

Und so könnte es also tatsächlich sein, dass der Aargau, oder zumindest die Kultur im Kulturkanton Aargau 213 Jahre nach der Gründung durch Napoleon Bonaparte doch noch einen gemeinsamen Nenner gefunden hat. Nämlich das Magazin Aaku.