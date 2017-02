Er sei viel unterwegs und in einen Plan eingebunden, sagte der 28-jährige Nati-Torhüter im Interview mit der "Schweiz am Sonntag". "Mal spontan ein Wochenende in Amsterdam, wenn ich gerade Lust darauf habe - das geht nicht." Letztlich sei es aber sicher nicht nur eine Frage des Bekanntheitsgrades, wie häufig man sich arrangieren oder seine eigenen Interessen zurückstecken müsse.

Wie er seine 26-jährige Freundin kennengelernt hat, will Sommer nicht verraten. Auch was ihn an ihr fasziniert, will der Borussia-Mönchengladbach-Spieler für sich behalten. Dass er sich eine Familie wünscht, gibt er dagegen gerne zu: "Das ist ein Traum. Träumen darf man."