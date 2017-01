Von Kopf bis Fuss verhüllt: Das Festivalvolk war dieses Jahr so unterwegs, als hätte es die Abbildung auf den omnipräsenten Burka-Plakaten als hilfreiche Kleidungsanweisung verstanden. Der offenbar kälteste Januar seit 30 Jahren machte die kurzen Strecken zwischen den verschiedenen Spielstätten zur Qual.

Doch hatte man es – im Eiltempo, versteht sich – erst einmal in den nächstgelegenen Kinosaal geschafft, dann konnte es einem an den Solothurner Filmtagen, die am Donnerstag zu Ende gegangen sind, dieses Jahr besonders warm ums Herz werden.

Denn was sich bei den eisigen Temperaturen herauskristallisierte, war, dass wir hier den vielleicht besten Jahrgang des Schweizer Films aller Zeiten gesehen haben. Ein Jahrgang, der es auch fernab von Solothurn und der Landesgrenzen beispiellos weit gebracht hat.

Die Erfolgsmeldungen trafen zuerst im Wochen-, dann gar im Tagesrhythmus ein: Rekordfilm «Heidi» mit 3,5 Millionen verkauften Kinotickets weltweit; «Ma vie de Courgette» Sieger beim Europäischen Filmpreis, dann für den Golden Globe nominiert, und jetzt sogar für den Oscar; «La femme et le TGV» mit einer historischen zweiten Oscar-Nominierung für die Schweiz; «Die göttliche Ordnung» mit rekordverdächtigen sieben Nominierungen für den Schweizer Filmpreis, mit dem Prix de Soleure der Filmtage und mit einem Weltvertrieb, der den Film nun in internationale Kinomärkte verkaufen wird.

Zum Greifen nah

Für einige dieser Filme («Die göttliche Ordnung») begann die Erfolgsgeschichte in Solothurn, andere sorgten an renommierten internationalen Festivals wie Locarno («La femme et le TGV»), Cannes («Ma vie de Courgette»), Berlin («Aloys») oder Venedig («Ruah«) für Furore. Doch erst an den Filmtagen kommen all ihre Macher zusammen, Solothurn ist der Ort, wo die Helden des Schweizer Films nach Hause kommen, um uns ihre wunderbaren Werke höchstpersönlich vorzustellen.