Wie das US-Branchenblatt "Variety" am Donnerstag berichtete, hat sich Gyllenhaal als Ko-Produzent die Filmrechte an der Geschichte gesichert.

Der in dem US-Magazin "Rolling Stone" veröffentlichte Artikel erzählte die wahre Geschichte einer schrägen Gruppe von Amerikanern, die zusammen mit kurdischen Kämpfern in Syrien gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgehen.

Die Produzentin Riva Marker sagte dem Filmblatt, dass nun ein Drehbuchautor gesucht werde. Über einen möglichen Drehstart wurde noch nichts bekannt.