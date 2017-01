In der Regel lösen Ermittler Mordfälle, die gerade erst begangen worden sind. In der neuen "Bestatter"-Folge verhält sich das anders: Fabio stolpert in einer Brockenstube buchstäblich über eine Mumie. Gerichtsmediziner Semmelweis freut sich zwar über den seltenen Anblick, stellt aber einen Mord fest. Er wurde vor 20 Jahren begangen.