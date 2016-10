Hinter den "Peculiar Children" von Tim Burton landeten abgeschlagen zwei weitere Neueinsteiger auf den Plätzen sechs und sieben: der frivole Animationsfilm "Sausage Party" und François Ozons schwarzweisses historisches Drama "Frantz".

In der Romandie übernahm "Bridget Jones's Baby", der in der Deutschschweiz erst am 20. Oktober startet, die Spitze - knapp gefolgt vom Vorwochen-Ersten, der Komödie "Radin!" mit dem aus "Bienvenue chez les Ch'tis" bekannten Dany Boon. "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children" stieg in der Westschweiz auf Platz drei neu in die Top Ten ein.