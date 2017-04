Fotos geben erste Eindrücke vom Filmset - mitten in London, direkt vor dem Buckingham-Palast. Hauptdarstellerin Blunt ist radelnd zu sehen - mit eleganten Handschuhen, dunkelblauem Mantel und einem Hut.

Mit dabei ist auch Co-Star Lin-Manuel Miranda. Blunt tritt als Mary Poppins die Nachfolge von Julie Andrews an, die in dem berühmten Film in den 60er Jahren zu sehen war. Die Kinofantasie nach dem berühmten Kinderbuch von P.L. Travers (1899-1996) holte damals fünf Oscars.

Disney will den neuen Film von Regisseur Rob Marshall ("Into the Woods"), der im London der 1930er Jahre spielt, zu Weihnachten 2018 ins Kino bringen - voraussichtlich unter dem Titel "Mary Poppins Returns".