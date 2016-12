Zur Eröffnungsgala werden die Regisseurin und die Crew erwartet, darunter die Hauptdarstellerin Marie Leuenberger ("Die Standesbeamtin"), sowie Max Simonischek ("Am Hang") und Bettina Stucky, die schon in Volpes "Traumland" eine Rolle hatte.

"Die göttliche Ordnung" spielt 1971 in der Schweizer Provinz, wo sich die Hausfrau und Mutter Nora für das Frauenstimmrecht einsetzt und damit so manchen im Dorf vor den Kopf stösst. Der Film ist für den "Prix de Soleure" 2017 nominiert und startet am 9. März 2017 in den Deutschschweizer Kinos.