Den Morgen des 24. Dezember verbrachten Lilian und Joe im Fitnessraum des Hotels, während Ines und Robert durch den Ort schlenderten. Sie kauften Rosenparfüm, Lederwaren und Silberschmuck. Dabei hatten sie ständig den Eindruck, ein bisschen übers Ohr gehauen zu werden. Aber sie versicherten sich gegenseitig, es mache ihnen nichts aus, an so einem Ort ein paar Dollars zu viel zu bezahlen.

«Lass uns für heute Abend ein Lokal suchen, wo es Fondue chinoise gibt!», sagte Ines, als sie die Shopping-Tour zu ermüden begann. «Aber das ist nicht dein Ernst?», lachte Robert, dem die Getränke vom Vorabend noch auf den Magen drückten. Wenigstens ein bisschen wie richtige Weihnachten müsse es sich doch anfühlen, insistierte Ines. Und tatsächlich fand sie ein Wirtshaus in Strandnähe, vor dem in einem Schaukasten eine deutschsprachige Speisekarte hing. «Weihnachtsmenu Spezial», stand dort und darunter «Vorspeise: Griechischer Salat. Hauptspeise: Fondue chinoise. Nachtisch: Eisvariationen.» Sie reservierten einen Tisch für den Abend, obwohl ihnen der Kellner versicherte, es werde genügend freie Tische haben.

Den Nachmittag verbrachten beide Paare in den bequemen Liegestühlen der Hotelterrasse. Die Wärme tat ihnen gut und sie wurden nicht müde, einander zu bestätigen, wie schön es doch sei, jetzt nicht unter der Nebeldecke des Mittellands frieren zu müssen.

«Vielleicht ist es eine dumme Bemerkung», wechselte Joe irgendwann das Thema, «aber wir haben gar nicht abgemacht, ob wir uns heute Abend gegenseitig etwas schenken.» – «Also ich muss zugeben, dass ich keine Geschenke habe», sagte Robert. «Aber wenn ihr mit Geschenken feiern wollt, besorge ich gern noch etwas.» – «Das soll doch jedes machen, wie es will», meinte Lilian. Jetzt schauten alle auf Ines, die noch nichts zum Thema gesagt hatte. Sie war der Meinung, das müsste schon abgemacht sein. Ihr wäre es nicht recht, wenn sie etwas bekäme und selbst nichts schenken könnte. Schliesslich einigten sie sich auf kleine Geschenke. Interessanterweise stellte sich dann allerdings heraus, dass nur die Männer losziehen mussten. «Aber hast du nicht eben angedeutet, du hättest nichts?», fragte Robert seine Freundin.

«Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es mir nicht recht wäre, wenn ich als Einzige nichts schenken würde.»

Joe führte Robert in eine Boutique. «Schau, jetzt kaufen wir vier Blusen, ich zwei und du zwei. Dann schenken wir ihnen je eine Bluse. So gibt es kein Theater. Keine hat den Eindruck, sie sei zu kurz gekommen und keine muss denken, ihr Typ sei knauseriger oder grosszügiger als der andere.» Robert fand die Idee grossartig. Das Feilschen um den Kaufpreis überliess er seinem Kumpel, der darin offensichtlich geübter war. Joe machte es Spass, den Händler an den Punkt zu treiben, an dem er laut zu jammern anfing und sagte, wenn er jetzt noch tiefer gehe, müsse seine Familie Hunger leiden. «Ich kann das einfach nicht!», sagte Robert, als sie den Laden verlassen hatten. «Ich bin froh, dass bei uns die Preise klar angeschrieben sind.»

«Glaub mir, wenn man länger in arabischen Ländern ist, bekommt man Freude daran. Feilschen ist eine wunderbare Art des kulturellen Austausches!», versicherte Joe. Im nächsten Laden kauften sie je ein T-Shirt mit einem lustigen Aufdruck, die Robert überhaupt nicht lustig fand. «Diese lustigen Sprüche auf den Ferien-T-Shirts sind so unlustig, dass ich sie schon wieder lustig finde», philosophierte Joe, der froh war, dass sie die Geschenkfrage so schnell gelöst hatten.

Die Weihnachtsgeschichte erscheint in diesem Jahr als Fortsetzungsgeschichte in sechs Teilen. Der dritte Teil folgt am 28. Dezember im Kulturteil dieser Zeitung.