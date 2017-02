«It’s all part of a horrible plan!» «Alles ist Teil eines furchtbaren Plans!» Der Satz fällt zwar erst ganz am Ende der Vorstellung, aber er könnte auch schon am Anfang stehen. Vier übergrosse Frauengesichter schauen uns da von der Leinwand auf der Hinterbühne aus an, es sind die Gesichter der vier Darstellerinnen des Abends (Catriona Guggenbühl, Grazia Pergoletti, Vera von Gunten und Anne Haug), und die Frauen erzählen stockend, nachdenklich und persönlich über den Prozess des Alterns – auch wenn sie selbst noch gar nicht so sehr alt sind, erst in den «mittleren Jahren», zwischen 60 und 30. Was anders wird, schlechter, besser, und was dabei unausweichlich bleibt («Es ist schade, dass mit dem Alter die Schönheit schwindet», beispielsweise).

Der «horrible plan», denken wir, könnte der des Lebens sein, das unaufhaltsam auf den Tod zusteuert. Werden, Aufblühen und Vergehen: Der Titel des Abends verweist schon explizit auf Ovid, aus dessen «Metamorphosen» später auch vorgelesen wird, manchmal murmelnd, manchmal laut. Vier Mikrofone hängen dafür von der Decke, sie rahmen die Vorderbühne, und zwischen ihnen ist ein kleines Podest mit üppigem Kunstgarten (Ausstattung: Heike Mondschein, Annatina Huwiler). Künstliches Leben; Natur unter Kontrolle.

Individuum, Typus, Allegorie

Die Gruppe mit dem sperrigen Namen «Mother T.-Rex» entstand aus dem Wunsch der vier Schweizer Schauspielerinnen, die altersmässig jeweils genau zehn Jahre trennt, «gemeinsam zu produzieren». Unter der Regie von Marie Bues (Dramaturgie: Martin Bieri) und in Kooperation mit dem Schlachthaus Theater Bern, dem Neuen Theater in Dornach und der «Rampe» in Stuttgart entstand der Abend über die weiblichen «mittleren Jahre» aus einem persönlichen Antrieb: «Wir wollen uns über unseren Standpunkt im Leben klar werden.» Und in der Kunst; der Kunst-Arbeit.

Individuelle Erfahrungen werden vorgetragen, gerne monologisch an der Rampe – wobei Catriona Guggenbühl als älteste und bekannteste deutlich den grössten Part hat. Von (künstlerischer) Freiheit, Ehrgeiz und Erfolg hören wir, von Ratlosigkeit und Zähigkeit, vom Flirten aber auch, vom Lieben, sogenannten «Sich selber»-Sein und der Schwierigkeit, Mutter und Künstlerin gleichzeitig zu sein. Und von ästhetischen und politischen Prägungen: Marthaler, zum Beispiel, oder die Inbesitznahme der Berner Reitschule. Da wird das Generationentypische gestreift, «Allegorien unseres Alters» wollen die vier ja auch sein und sind dann doch wieder vor allem Frauen. In einer Gesellschaft, die feste Bilder von ihnen (in jedem Alter) hat, und da zerfliesst das Individuelle schnell, wir sehen es auch: Auf einmal tauschen die Älteste und die Jüngste kurz ihr Kostüm, und die beiden mittleren tragen die gleiche Bluse (eine schöne szenische Findung).

Überhaupt wird der Abend immer leichter, loser und nummernhafter. Anekdotisches macht sich breit und Distanzierung (wenn in der dritten Person über sich selbst gesprochen wird etwa), es gibt kleine skurrile Körpereinlagen, flirrende Geräusche von der Seitenbühne und frontal gesungene, grossflächige Selbstvergewisserungssongs (Musik: Christine Hasler); manche Zweierszenen bekommen etwas Slapstickhaftes, die Crescendi etwas demonstrativ Aufgesetztes, Showmässiges, und schliesslich wird auch die Leinwand auf der Hinterbühne hochgezogen. Dahinter stehen die Umzugskartons bereit – weil nichts für immer ist.

Keine Todes-Warnung mehr

«It’s all part of a horrible plan!», sagt Catriona Guggenbühl und lacht. Sie sitzt am Rand der inzwischen leer geräumten Bühne in einem der grossen Umzugskartons. Auf den Knien hält sie eine der künstlichen Pflanzen, den letzten Rest des Plastik-Bühnengartens. Der Satz stamme von ihrem schottischen Onkel; er habe ihn immer dann geäussert, wenn ihm jemand etwas Gutes tat. Und so, als letzte Pointe, verstehen wir ihn nicht mehr als Todes-Warnung; er wird zum Programmsatz für den theatralischen Zugriff des Abends, in welchem szenischer Spass, wenn nicht gar flüchtige Ironie, die Oberhand erringt.

Weitere Vorstellungen Donnerstag, 23. Februar, und Freitag, 24. Februar, 20 Uhr; Neues Theater beim Bahnhof Dornach-Arlesheim.