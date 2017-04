Sechsmal pro Jahr erscheint das Magazin «Reportagen», mit sechs bis acht Lesestücken. Ein Zufluchtsort für die Königsdisziplin des Journalismus, die im Lauf der Nullerjahre zunehmend aus klassischen Printmedien wegrationalisiert wurde. Als die erste Ausgabe 2011 in Umlauf kam, wurde das neue Magazin mit Skepsis beäugt. Inzwischen hat es nicht nur Preise, sondern auch an Boden gewonnen. Nun sollen die Geschichten vom Blatt auf die Bühne: Daniel Puntas Bernt übernimmt die Gesprächsreihe, die vor zwei Jahren als «Literaturgespräche im Schweizerhof» initiiert wurde. Er setzt sie unter dem Label «ReaLit» fort und legt den Fokus auf seine Kernkompetenz, auf wahre Geschichten.

Traumjob Reporter

Anlässe hat Puntas Bernet seit der Gründung des Magazins organisiert. Anfangs waren es Gespräche im kleinen Rahmen. Im Publikum sassen meist Journalisten, die aus erster Hand vom «Making-of» der Reportage erfahren wollten. Bald folgten Abende unter dem Titel «Reportagen Live» im Zürcher Kaufleuten. Allein diesen Frühling veranstaltet er zusätzlich zur Reihe im Schweizerhof drei Abende im Kaufleuten Zürich, einen Anlass im Landesmuseum, in Bern drei weitere beim Lesefest Aprillen. Und jüngst lud er zu einer «Reportavola» – eine Tavolata mit Erzählhäppchen zwischen den Gängen. Ein Macher.

Sein Traumjob sei der des Reporters, sagt Puntas Bernet, der unter anderem als Devisenhändler, Weinbauer und Pizzaiolo gearbeitet hat, aber auch von 2004 bis 2011 als Hintergrund- und Wirtschaftsredaktor bei der «NZZ am Sonntag». Jetzt sei er immerhin Chefredaktor von «Reportagen», aber eigentlich sei er vor allem Verkäufer. Er lacht. Zumindest jedoch verkauft er die Geschichten, denen er sich mit Leib und Seele verschrieben hat. Packend müssen diese sein. Und im Kleinen von der grossen Welt erzählen.

Wie das, führt der 52-Jährige am liebsten mit Beispielen aus seinem Fundus vor. Etwa die Reportage über einen Metallbauschlosser, der in Indien eine Maschine zur Herstellung von Monatsbinden erfunden habe. «Warum sitzt du nicht schon im Flugzeug?», habe er gleich gefragt, als er diesen Vorschlag hörte. Das ganze Weltgeschehen stecke in dieser Geschichte drin: Es gehe um neue Märkte, Unternehmertum, kulturelles Wissen und um einen Schlosser, also einen Mensch wie Du und ich. Das Wunderbare am Reporterberuf sei ja die «licence to ask», betont Puntas Bernet. Man könne überall hingehen und nachfragen. «So gesehen, bin ich egoistisch.»