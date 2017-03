Die Rückkehr von Bruno Cathomas und Stefan Bachmann ans Theater Basel ist von Erfolg gekrönt. Ihr «Wilhelm Tell» zieht das Publikum in Scharen an. Cathomas gibt im spektakulären Schweizerkreuz des Bühnenbildners Olaf Altmann den Tell. Dick, bärtig-zottelig und bärbeissig, obwohl die Schauspieler im eingelassenen Kreuz gar nicht aufrecht stehen können. Das Gespräch mit dem aus Graubünden stammenden Schauspieler in der Kantine des Theater Basel wird zu einer Reflexion über die kreative Kraft von Widerständen in der Kunst, die Vergänglichkeit des Theaters, — und zu einem Plädoyer für weniger Angst in dieser Welt.

Herr Cathomas, wie fühlt sich das an, seit 30 Jahren ein Nomadenleben zu führen

Bruno Cathomas: Am Anfang war es nicht so schlimm. Mittlerweile drehe ich aber mehr Filme. Kommt hinzu, dass die Theaterhäuser untereinander koproduzieren. Das heisst für uns Schauspieler, dass wir pendeln müssen. Wie beispielsweise jetzt für den «Tell» in Basel. Ich reise für jede Vorstellung an. In Zukunft wird das zunehmen. Für uns Schauspieler ist das anstrengend.

Die Proben waren aber in Basel?

Ja, einen Monat lang. Das war super. Obwohl wir auch dann für Vorstellungen nach Köln reisen mussten.

War die Premiere in Basel eine Art Heimkehr?

Die Rückkehr war grandios. Ich wusste gar nicht, dass Theater ein Gedächtnis hat. Ich dachte immer: aus den Augen aus dem Sinn. Hier in Basel war das total anders. Schon im Theater: Von der Pförtnerin bis zur Requisite gab es einen herzlichen Empfang. Und auch das Publikum: Die Basler haben sich richtig gefreut, dass Stefan Bachmann und ich wieder hier sind. Ich konnte nur darüber staunen, wie uns die Leute gefeiert haben. Da kamen mir schon beinah die Tränen. So was hab ich bisher noch nicht erlebt.

Das spricht für Ihre Ära hier in Basel in den Jahren 1998 bis 2003.

Das zeigt vor allem die Sehnsucht des Publikums. Als wir hier waren, waren wir ja nicht so wohlgelitten. Ich hatte damals Plakate am Auto, wo stand: ‹Machen Sie Ihr Unterhosentheater wo anders!›

Die Erinnerung macht eben alles schöner, als es wirklich war.

Ja, vielleicht. (lacht)

Sie sprachen vom Erinnern und Vergessen. Nach 30 Jahren auf der Bühne in unzähligen Rollen: Gibt es nicht den Wunsch, dass etwas zurückbleibt von dieser vergänglichen Kunst?

Komischerweise nicht. Ich hab kein Problem damit, ein Stück irgendwann zu beenden. Sogar bei richtig grossen Sachen, wie «Murx den Europäer» an der Volksbühne Berlin, das ich 14 Jahre gespielt habe, oder hier in Basel sechs Jahre lang den «Merlin». Es ist nicht schlimm, dass die Dinge vorbeigehen. Was mir schon wehtut, ist, dass die Ära von Frank Castorf in Berlin jetzt zu Ende geht. Aber das ist, weil ich da sozialisiert worden bin. Diese Zeit hat mich unheimlich geprägt.

Und all die Figuren, die sie gespielt haben. Kehren die in den Träumen wieder?

Interessant ist, dass man mit den Rollen erwachsen wird. Ich spiele beispielsweise in «Hamlet» jetzt den Hamlet. Früher war ich Claudius. «Sommernachtstraum» hab ich einmal inszeniert und fünf Mal gespielt, aber nie in derselben Rolle. So kenne ich das Stück in- und auswendig. Das ist der Vorteil der Erfahrung. Ich muss sehr viele Stücke, die mir angeboten werden gar nicht erst lesen.

Der Vorteil der Erfahrung. Trotzdem bleibt von Ihrer Kunst letztendlich nichts übrig.

Ich mag ja genau diesen flüchtigen Moment, dass eben nichts bleibt vom Theater. Das hat auch den grossen Vorteil, dass die schlechten Arbeiten niemand mehr sehen kann. Beim schlechten Film ist das schlimmer. Der kommt ja dann immer wieder (lacht)! Aber im Ernst: In der Erinnerung der Leute bleibt mehr haften, als man denkt. In Berlin spreche ich mit Leuten immer noch über «Shoppen & Ficken» oder «Murx». Die guten Sachen bleiben eben schon im Gedächtnis.