Hommage-Konzert Max E. Keller zum 70. Geburtstag: musica aperta, jeweils 20 Uhr. Do, 30. März, Ackermannshof Basel; Mo, 3. April, Kunstraum Walcheturm Zürich. CD: streiffzug «hommage» max e. keller. wider-wege.

Sozialpolitisches Engagement

Kellers sozialpolitisches Engagement hat sich von Beginn weg auch in seiner organisatorischen Initiative für die Freie Musikszene gezeigt. 1985 wurde er, der in Winterthur lebt, Präsident des experimentierfreudigen Winterthurer «Theaters am Gleis», das er bis 1993 leitete und wo er Konzerte mit Jazz und mit zeitgenössischer Musik programmierte. Seine «musica aperta»-Konzerte in Winterthur sind bis heute ein Treffpunkt der bedeutendsten Schweizer Avantgarde-Künstler.

Zum Komponieren kam Keller über die Improvisationskonzepte, die er für seine Ensembles schrieb. Viele Ideen, die Keller beim Improvisieren zufielen, wollte er einfach festhalten. Dafür besuchte der eigenwillige Student der Musikwissenschaft bereits 1969 den Kompositionsunterricht bei Hans Ulrich Lehmann. Wie Lehmann schreibt auch Keller eine eher verhaltene, leise Musik, die zum genauen Hinhören auf Details zwingt. Der Klang erfährt dabei feine Veränderungen und Differenzierungen, die Musik entwickelt sich langsam und organisch, ohne einem Konstruktionsschema zu folgen. Verinnerlichte Intensität ist sein Ziel.

Ein vielseitiges Werk

Die Doppel-CD vereint Stücke in verschiedensten Besetzungen und aus allen Epochen. So kann man hier etwa das erste Orchesterstück Kellers hören, «Grundgesetze I» (1976/77) für grosses Orchester und vier Sprecher: ein wuchtig schreitender Grundpuls zieht sich hier durch, einfach, aber farbenreich orchestriert, dazu der anklagend gesprochene Text.

Besonders raffiniert sind die Klavierstücke Kellers, der ja selber Pianist ist. Das «Klavierkonzert in 8 Teilen» mit dem Titel «Das ganze Leben» (1989/90) ist eine fantasievolle, poetisch dichte Abfolge konzertanter Klaviermusik mit origineller Streicherbehandlung. Oder dann das Klavierstück «Mi ricordo» (2014), in dem sich Keller an eine Improvisation aus seiner Jugend erinnert. Ausgangspunkt sind zwei chromatische Linien in Gegenbewegung, daraus entwickeln sich subtil Kontraste und vieltönige Akkorde.

Es ist ein vielseitiges Werk, das Keller vorzuweisen hat, viel Kammermusik für unterschiedlichste Ensemblebesetzungen, Solostücke, aber auch Szenische Werke bis zur Oper – und Konzertantes. In der pulsierenden Grossstadt Berlin fühlt er sich bis heute besonders wohl, dort wird seine Musik auch kontinuierlich aufgeführt. Im aktuellen Hommage-Konzert kann man das neuste Stück Kellers als Erstaufführung erleben. Das Programm umfasst mehrere Stücke für Blockflöten, Stimme und Tonband, in denen er eigene Texte vertont hat.