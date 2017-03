Der nächste derartige Konflikt wird sich spätestens in drei Wochen im Zürcher Rathaus abspielen: Dann berät das Parlament über die von der Kantonsregierung geplante Gewinnabschöpfung bei Privatspitälern, die sogenannte Lex Hirslanden. Schärfste Gegnerin dieser Vorlage ist: die FDP. Ausgearbeitet wurde die Vorlage unter Federführung von Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger. Dessen Partei ist: die FDP.

Auffällige Häufung von Konflikten

Nun kommt es schon mal vor, dass Regierende im Streit mit ihren Parteien sind. Ein Stück weit ist das sogar normal, denn: Regierende müssen umsetzbare Lösungen entwickeln, sich dabei an übergeordnetes Recht halten, Vorgaben des Bundes erfüllen, das Gesamtbild im Auge behalten und Bündnispartner finden, die die Lösungen mittragen. Parteien hingegen müssen ihr Profil schärfen, für Grundsätze einstehen und dabei eine möglichst reine Lehre präsentieren, um als glaubwürdig wahrgenommen und letztlich gewählt zu werden. Kurz: Das Kerngeschäft eines Regierenden sind brauchbare Lösungen. Das Kerngeschäft einer Partei ist eine markante Parteilinie.

Und doch ist die aktuelle Häufung parteiinterner Konflikte mit Zürcher Regierungsräten auffällig. Hauptgrund dafür ist die Leistungsüberprüfung 2016 (Lü 16). Damit plant die Regierung, bis 2019 die Finanzlage des Kantons noch um 1,6 Milliarden Franken zu verbessern. Mit dem Pendlerabzug und der Lex Hirslanden verstösst die bürgerlich dominierte Regierung jedoch gegen das bürgerliche Credo schlechthin: Keine neuen Steuern! Darauf zielt Gantners Rede vom Korrektiv ab. Sie blendet jedoch aus, dass eine Leistungsüberprüfung, die nur aus Sparmassnahmen bestände, weder sozial- noch standortverträglich wäre. Ein Kanton braucht auch genügend Investitionen. Und wenn seine Bevölkerung wächst, wie dies im Raum Zürich der Fall ist, sind wachsende Investitionen ins Personal, in Schulen, in Spitäler, in die Verkehrsinfrastruktur unabdingbar.

«Law and Order»-Positionen

Anders gelagert ist der Konflikt zwischen der SP und Mario Fehr: Die SP steht für eine menschliche Asylpolitik ein, die sich an den für alle Menschen hierzulande geltenden Grundrechten orientiert. Sie profiliert sich damit links der Mitte. Fehr aber weiss, dass es dort keine Mehrheit für seine Wiederwahl als Regierungsrat gibt. Schliesslich hat das Schweizer Stimmvolk das Asylrecht in den letzten Jahren mehrmals verschärft. Und ein wesentlicher Bestandteil von Fehrs Job ist es, dieses Recht umzusetzen.

So machen alle ihren Job: Die bürgerlichen Regierungsräte, indem sie bei Lü 16 auch Einnahmensteigerungen vorgesehen haben; Mario Fehr, indem er sich nicht zuletzt im Hinblick auf seine Wiederwahl auf «Law and Order»-Positionen begibt. Und die Parteien, indem sie ihre eigenen Regierungsräte dafür kritisieren. Trotzdem: Überzeugend wirkt es nicht, wenn sich Konstellationen wie SVP gegen SVP-, FDP gegen FDP- und SP gegen SP-Regierungsräte häufen. So entsteht der Eindruck eines Politbetriebs, der sich primär um sich selbst dreht. Mehr Haltung täte gut.