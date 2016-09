Es ist ein Paukenschlag: Der Dietiker Stadtrat stoppt das Projekt für die Neugestaltung des historischen Kronenareals per sofort. Dies erstaunt einerseits: Denn die Planung dafür läuft nun schon seit sage und schreibe neun Jahren und hat in dieser Zeit bereits knapp 1,4 Millionen Franken verschlungen – viel Geld für

eine Stadt, die finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Andererseits ist man sich mittlerweile daran gewöhnt, dass es bei diesem Projekt immer wieder zu Verzögerungen, Stopps, Neuplanungen und grösseren Problemen kommt. So verlor die Stadt unter anderem einen Rekurs wegen mangelhafter Bauabstände, wurde vom Kanton zurückgepfiffen, weil die Gestaltung der Gebäude teilweise nicht mit der Kernzonenbestimmung vereinbar war und wurde vom verschärften Hochwasserschutz auf dem falschen Fuss erwischt. Kein Wunder, haben angesichts der diversen Verzögerungen und Unsicherheiten auch interessierte Investoren die Geduld verloren.