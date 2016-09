Gleich an zwei Tagen hintereinander gab es Grund zur Freude für die Dietiker Schulraumplaner. Gestern konnte der neue Guggenbühl-Doppelkindergarten eröffnet werden, und am Abstimmungssonntag gab es ein Ja zum Steinmürli-Schulpavillon. Aus dieser Position der Stärke heraus könnten sich Stadtpräsident Otto Müller und Schulvorstand Jean-Pierre Balbiani entspannt zu den nächsten Schritten äussern. Stattdessen reagieren sie zugeknöpft, wenn es um Zahlen und Planungen geht: Mit wie vielen Schülern muss man in den nächsten zehn Jahren rechnen? Wo werden wann welche neuen Kindergärten errichtet? Wie geht es weiter, wenn die Limmatfeld-Schule sich durch die Moorschutzverordnung verzögert oder gar nicht geplant werden kann?