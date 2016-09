Doch die Luft ist dünn für den FDP-Mann. Zwar gibt er selber als Grund für seine Kandidatur den grossen Zuspruch an: Unzählige Bürger, Behördenvertreter und Politiker von links bis rechts hätten ihn zu diesem Schritt motiviert. Doch es mangelt Leimgrübler an etwas ganz Entscheidendem: der Unterstützung seiner Partei. Diese hat vor wenigen Tagen einen neuen Kandidaten nominiert und hält an diesem fest. Leimgrübler wirft der FDP vor, ihn unter Druck gesetzt zu haben, die Parteileitung wiederum erfuhr von der Limmattaler Zeitung, dass der ehemalige Statthalter wieder antritt. Das Verhältnis ist angespannt. Zudem fehlt es Leimgrübler auch am Support der Interparteilichen Konferenz des Bezirks. Diese werde ihn «sicher nicht unterstützen», sagt deren Präsident. So lange die Verfahren noch hängig sind, ist auch unklar, wie die Justizdirektion auf eine allfällige Wahl Leimgrüblers reagieren würde. Sicher ist: Es wird nicht einfach für ihn.

kontakt: bettina.hamilton-irvine@azmedien.ch