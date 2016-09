Wer hat das Sagen in der Zürcher Flughafen-Politik? Der Bund, der Kantonsrat, der Regierungsrat, das Volk — und wenn ja: welches? Die Lage ist verworren, was mit ein Grund dafür ist, dass das Zürcher Fluglärmproblem seit Jahren ungelöst ist. Exemplarisch zeigt sich das Dilemma der halbdirekten Demokratie an der Frage der Pistenverlängerungen: Der Kantonsrat hat diese wiederholt kategorisch abgelehnt, während der Regierungsrat und das Zürcher Stimmvolk sich längeren Pisten nicht abgeneigt zeigten. Somit blieb die entscheidende Frage ungeklärt: Was will der Kanton Zürich eigentlich?