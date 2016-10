Trotz des immensen Star-Aufgebots blieb das Echo ausserhalb von Kanada bescheiden. Auch in der Schweiz. Obwohl im Team Europa immerhin vier Schweizer Spieler dabei waren. Und obwohl diese von unserem Ex-Nationaltrainer Ralph Krueger gecoachte, zusammengewürfelte Truppe den Einzug in die Finalserie schaffte, in der sie an den überragenden Kanadiern scheiterte (1:3- bzw. 1:2-Niederlagen).

Wie sollte man also den Leuten Sinn und Zweck dieses «World Cups» erklären, wenn doch schon jedes Jahr eine Eishockey-WM stattfindet, an der auch das reguläre Schweizer Nationalteam teilnimmt? Ganz einfach auf den Punkt gebracht geht es der nordamerikanischen Profiliga NHL, die das alle vier Jahre stattfindende Turnier organisiert, in erster Linie um den kommerziellen Aspekt.

Mit dem World Cup of Hockey lässt sich prächtig Geld verdienen. Er findet in Nordamerika statt und kann entsprechend zur besten Sendezeit im TV übertragen werden. Ausserdem hat im September die NHL-Saison noch nicht begonnen. Man muss also weder die Meisterschaft unterbrechen noch setzt man die Spieler zu einem heiklen Zeitpunkt einem grösseren Verletzungsrisiko aus.

Mit dem «World Cup of Hockey» wollte die NHL aber vor allem die Muskeln spielen lassen. Mit der Reaktivierung eines Turniers, das letztmals vor zwölf Jahren ausgetragen worden war, geht es auch darum, die ungeliebte Teilnahme an den Olympischen Spielen (seit 1998 sind die NHL-Profis dabei) in Zukunft zu verhindern.

Die NHL-Spieler, die den sportlichen Wert der Olympischen Spiele über jenen des World Cups stellen, wollen unbedingt auch 2018 nach Pyeongchang (Südkorea). Die Liga selber hat null Interesse. Nicht nur die oben genannten Punkte sprechen gegen einen Auftritt der NHL-Spieler, sondern auch die Weigerung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und des internationalen Eishockeyverbands (IIHF), die Reise- und Versicherungskosten für die Stars aus Nordamerika zu übernehmen.