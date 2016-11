Ja, Leute, auch ich ging einmal an die Rezeption (aber war nicht heute), und da sah ich ihn, nein, kein Glas Wein in seiner Hand, denn er musste die Arme weit ausgebreitet halten, ein bisschen wie Jesus, wenn er zu den Mühseligen und Beladenen spricht, aber er sprach: «I love this country», und ja, auch er war ziemlich geübt in der Kunst des Täuschens, aber blutbefleckte Hände hatte er keine. Und als er ging, liess er die Engel singen.

Genau, Mr. Jagger, ich weiss heute immer noch nicht, was Sie mit Ihrem Lied damals gemeint haben. Mit dem Titel bin ich – je nach Stimmung – mehr oder weniger einverstanden: «You can’t always get what you want – Du kannst nicht immer alles bekommen, was du willst». Kommt ein bisschen drauf an, wen man ihn sagen lässt. Sagt man es zu sich selbst, ist es o.k. Sonst – na, ja. Und ich bin auch nicht sicher, wie ich ihren Refrain verstehen soll: «But if you try sometimes you just might find / You just might find you get what you need – Aber wenn du es manchmal versuchst, wirst du vielleicht einfach finden, du kriegst dann, was du brauchst».

Einverstanden, Mr. Jagger, Songtexte sind keine Gebrauchsanweisungen und auch kein Kleingedrucktes in vertrackten Verträgen, bei denen es auf jedes Wort ankommt. Aber die Redewendung «you get what you want» bedeutet ja manchmal auch: «Das, was du glaubst, das dir zusteht». So habe ich wenigstens das mitbekommen, damals in der Schule, als man uns zwar nicht viel übers Leben lehrte, dafür aber sehr viel fürs Leben. Und wenn ich daran denke, kommt mir dann das «finden» ein bisschen schräg rüber. Nicht mehr wollen, dafür finden? Klingt schon fast religiös.

Was mir eigentlich zusteht – da muss ich schauen, ob ich’s finde

Nun zu Ihnen, Mr. Richards: Sie haben auch bei diesem Song die Gitarre in optimistischem offenen G-Dur gestimmt. Das haben Sie damals oft gemacht, so auch bei «Honky Tonk Woman», wo es einen tollen Effekt macht. Auch hier kann mit ein paar Fingern die Unschlüssigkeit zwischen dem offenen G-Dur und der Subdominante (reines C-Dur spielen Sie dann doch nicht) sehr gut deutlich machen. Und die Dominante vermeiden Sie im ganzen Song, der Übergang geht dann über die zweite Stufe (A-Dur) gleich zu – hier reinem – C-Dur. Gut gemacht. Ein solcher Text duldet keine Auflösung, keine saubere Kadenz. Da muss auch die Musik auf das Niveau des Wollens zurück und dort bleiben.