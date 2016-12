Wir sassen im Flugzeug von New York nach San José. Endlich Ferien! Costa Rica! Ich schloss die Augen: Wärme, Meer, bunte Vögel, lustige Tapire.

Da weckte mich mein Mann, zeigte auf die Bildschirm-Weltkarte und fragte: «Warum fliegen wir gerade über Wyoming?» Flugrichtung Westküste. In der Tat eine absonderliche Routenführung. «Die Elektronik ist wahrscheinlich kaputt», sagte ich und träumte weiter.

Mein Mann ging zu einer Stewardess und stellte die in einem Flugzeug nicht allzu häufige Frage: «Excuse me, are we on the way to San José, Costa Rica?» Sie antwortete: «Oh no, don’t worry, darling, we are on the way to San José, California!»

Ich habe beim Tramfahren schon den Ausstieg verpasst, bin mit dem Zug schon in die falsche Stadt gefahren. Aber in der Luft zu hängen, wissend, gerade Tausende von Kilometern in die verkehrte Richtung zu fliegen, das ist nochmals eine ganz andere Sorte von Nervenkitzel als die verpasste BVB-Haltestelle.

Am nächsten Tag buchten wir ein Ticket von San José nach San José. Meine Mutter schickte mir ein besorgtes SMS: Ich solle aufpassen, es gebe noch viele San Josés!

Bald darf ich wieder nach San José. Wenn Freunde das hören, lachen sie laut: Wirst du es finden? Ich höre mir lieber ein Lied an, Dionne Warwick hat es 1968 geschrieben: «Do you know the way to San Jose? I’ve been away so long. I may go wrong and lose my way. Do you know the way to San Jose? I’m going back to find some peace of mind in San Jose.» Und wenn ich dort ankomme, schicke ich euch eine Postkarte!