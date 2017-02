Wenn nichts mehr hilft, stimmt der Schotte ein Lied an. Selbst im Parlament, mitten im Brexit-Votum des britischen Unterhauses. Es begann mit einem Summen, dann schmetterten schottische Abgeordnete die Europa-Hymne «Ode an die Freude» in einer Lautstärke, dass sie zur Ordnung gerufen werden mussten. Kreativer Widerstand.

Den erfuhr auch Brexit-Frontmann Nigel Farage kürzlich im EU-Parlament. Während er sprach, hielt ein Parlamentarier schräg hinter ihm ein Schild hoch, auf dem zu lesen war: «He’s lying to you» – «Er lügt euch an».

In Zeiten des kreativen Umgangs mit Wahrheit und Fakt muss man sagen: mehr davon! Auch der Schweiz würde das guttun. Wie wäre es zum Beispiel, an Stelle von staubtrockenen Endlos-Analysen zum letzten Abstimmungs-Ausgang einmal mit einem Gedicht?

In diesem Sinne:

Schönen Gruss nach Oberwil,

mit Burkas werben bringt nicht viel;

Hat Glarner das erstmal begriffen,

läufts beim nächsten Mal nicht so be[…]