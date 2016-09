Die Präsidien der beiden Parlamentskammern sind verwaist. Nationalratspräsidentin Christa Markwalder (FDP) und Ständeratspräsident Raphaël Comte (FDP) befinden sich seit gestern auf einer Auslandreise im französischen Strassburg. Anlass ist eine Konferenz von Parlamentspräsidenten der Europaratsländer.

Als höchste Schweizerin ist Markwalder in ihrem Präsidialjahr auf Einladung ausländischer Parlamente bereits um die halbe Welt geflogen, zum Beispiel nach China, in die USA, nach Georgien, aber auch in die Ukraine. Ständeratspräsident Comte hat sich bislang auf europäische Länder wie Italien oder die Benelux-Staaten konzentriert. Weitere Reisen sind in Planung. Das ist per se nichts Schlechtes.

«Parlamente tun nichts lieber als das, wozu sie nicht berufen sind»

Die zwei Ratspräsidenten stehen damit in bester Tradition ihres verstorbenen Parteikollegen Ernst Mühlemann. Der Ostschweizer Nationalrat machte sich Mitte der Neunzigerjahre mit seinen zahlreichen Auslandreisen einen Namen als Schattenaussenminister. Das freute damals nicht alle: «Nichts tun Parlamente bekanntlich lieber als das, wozu sie nicht berufen sind und wofür sie auch keine Verantwortung tragen müssen, nämlich regieren», kritisierte die «Neue Zürcher Zeitung», nachdem sich Mühlemann in Belgrad mit dem Aussenminister, einem Vizepremier und dem Generalstabschef getroffen hatte.

Die Reisetätigkeit der Legislativpolitiker hat in der Zwischenzeit eher noch zugenommen. Nicht nur Comte und Markwalder, auch viele der übrigen 244 Parlamentarier reisen viel und ausgiebig. Diesen Herbst begibt sich eine Delegation von Aussenpolitikern nach Brüssel. Sie wollen sich nach eigenen Angaben mit der Europäischen Kommission und dem EU-Parlament treffen und sich aus erster Hand über heikle Dossiers wie die Personenfreizügigkeit informieren. Es wird bis Ende Jahr bei weitem nicht das einzige «Parlamentarier-Reisli» sein.

Natürlich sind die Fototermine mit ausländischen Würdenträgern gerade im Fall von Nationalratspräsidentin Markwalder eine Gelegenheit, von eigenen Problemen abzulenken. Im vergangenen Jahr brachte die «Kasachstan-Affäre» ihre politische Karriere ins Schlittern. Kommt hinzu: Die Aussenpolitik ist traditionell eine Domäne des Bundesrates und des Aussendepartements im Speziellen. In den Reglementen von National- und Ständerat steht zwar, dass das Präsidium die Räte nach aussen vertreten soll. Von Auslandreisen oder Aussenpolitik ist konkret aber keine Rede. In der Öffentlichkeit stossen die Expeditionen deshalb auf wenig Begeisterung. Die Vermutung liegt nahe, dass die Politiker möglichst viele Gratis-Trips während der vierjährigen Legislatur unterbringen wollen. Diese Kritik ist zwar plausibel, greift aber zu kurz.

Die Kosten für alle offiziellen parlamentarischen Auslandreisen sowie die Aufenthalte ausländischer Delegationen belaufen sich auf zwei Millionen Franken. Das ist ein geringer Betrag, wenn man bedenkt, welch grossen aussenpolitischen Nutzen engere Kontakte zu ausländischen Verantwortungsträgern haben können. Im Tauziehen mit der EU um die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative kann die Schweiz jeden Freund gebrauchen. Auch im Kleinen können gute Beziehungen wertvoll sein, wie zahlreiche National- und Ständeräte im Gespräch versichern: Bei Problemen sei die Kontaktaufnahme auf Parlamentarierebene schneller und unkomplizierter.

Die 246 Schattenaussenminister sollen ruhig weitermachen

Die Auslandkontakte des Parlamentes sind auch damit zu erklären, dass die Internationalisierung der Schweizer Politik den Bundesrat tendenziell mächtiger macht. Politikwissenschaftliche Studien haben es gezeigt: Mit dem Zugang zu internationalen Verhandlungen kann er auch im Entscheidungsprozess auf nationaler Ebene mehr Einfluss ausüben. In der europapolitischen Debatte etwa ist die Landesregierung dem Parlament stets einen Schritt voraus. Abmachungen, welche der Bundesrat mit der EU im Alleingang trifft, haben direkte Auswirkungen auf den Handlungsspielraum der Legislative. Es ist daher nur legitim, wenn sich Parlamentarier gegen diese Entwicklung stemmen. Die 246 Schattenaussenminister sollen ruhig weitermachen.