Der Nationalrat hat gestern einen Grossteil der Altersreform verabschiedet: Er hat sich für ein

höheres Rentenalter für Frauen, für nur marginal mehr Mehrwertsteuern, für eine schrittweise Erhöhung auf Rentenalter 67, für einen tieferen Umwandlungssatz und gegen den 70-Franken-Zuschlag als Kompensation in der AHV entschieden. Die Linke ist auf ganzer Linie unterlegen.

Ganz so einfach ist das Resultat bei genauer Betrachtung aber nicht. Die FDP hat auf zwei Vorwürfe reagiert, welche CVP, BDP SP und Grüne seit Beginn der Debatte erheben: Dass erstens das Rentenalter 67 im Volk keine Mehrheit finden würde und so die dringende Reform abstürzen könnte. Und dass zweitens eine Reform chancenlos ist, die zu klaren Rentenkürzungen führt. Mit zwei Hauruck-Übungen ist die FDP den Kritikern entgegengekommen: Sie hat das Rentenalter 67 aus der Reform ausgekoppelt. Und sie hat eine komplett neue Vorlage präsentiert, wie Ausfälle bei der Pensionskasse zu kompensieren wären – ja gar überkompensieren. Mit satten 4,5 Milliarden Franken will sie die Löhne zusätzlich belasten, damit die Erwerbstätigen mehr Alterskapital ansparen können.

Hat die FDP ihre soziale Ader entdeckt? Mitnichten. Es ist ein Eingeständnis, dass der bisherige Vorschlag der FDP- und SVP-Mehrheit eben nicht ausreicht, um das Rentenniveau zu halten. Mit dem Hauruck-Vorschlag ist das Ei des Kolumbus aber nicht gefunden. Die Linke und die CVP beharren auf mehr AHV. Die Fronten sind derart verhärtet, dass ein Scheitern der Vorlage wahrscheinlich scheint. Leider.