Winterspiele in Pyeongchang oder Peking schaden dem Sport massiv. Die Zeit der Spiele in Retorten-Wintersport-Destinationen muss vorbei sein. Winterspiele gehören in eine Winterlandschaft. Und dafür eignet sich die Schweiz geradezu perfekt. Dank eidgenössischer Disziplin und Willenskraft und Unabhängigkeit sind wir prädestiniert, auch unerwartete Widerstände zu überwinden und eisern am realistischen Budget festzuhalten.

Dass dies möglich ist, liegt auch an der hervorragenden Infrastruktur. Die Schweiz ist eine Sportnation mit grosser Tradition. Viele Anlagen stehen schon heute bereit. Es braucht einige Sanierungen und Optimierungen, die von Zeit zu Zeit sowieso getätigt werden müssen. Was neu gebaut wird, ist nachhaltig brauchbar. Und wird darum auch für einen Aufschwung in der Schweizer Sport-Szene führen.

Schliesslich, und das sollten wir nicht vergessen, auch wenn das Argument nicht neu ist: Dank Olympischen Spielen wird die Schweiz über Jahre zum Schaufenster für die ganze Welt. Bessere Werbung gibt es nicht. Das ist in Zeiten der stockenden Wirtschaft Gold wert. Die Welt wird sich ergötzen an der grossartigen Schweiz. Es ist Zeit, dass wir beginnen, gross zu denken.

Kontra von Max Dohner, Autor

«VIP-Lounge für Sportbarone, wo Plebejer reingaffen dürfen»

Olympische Spiele in den Alpen werden erst dann wieder zum Vergnügen, wenn sich der Sport von den Kommerzfesseln befreit hat.

Erfunden wurde die Arte Povera in Italien. Aber man hat das Gefühl, die grössten Künstler der Arte Povera («arme Kunst») sitzen in den Gremien der Olympischen Spiele. Jedes Mal, wenn diese Leute wieder einen Ort propagieren für Olympische Spiele, greifen sie zur Arte Povera. Nichts Opulentes soll da stattfinden, nichts Bombastisches, alles klein und hübsch bleiben, «nachhaltig» und «natürlich eingebettet».

Besonders viel Arte Povera wird verschmiert in Bezug auf die Schweiz. Notorische Olympia-Freaks lassen nicht locker, bis auch die Alpen wieder mal mit den Kommerzpusteln modernen Olympias bepflastert sind. Nein, eben nicht zugepflastert, nur punktuell «ausgebaut», «sanft ergänzt», um hinterher sofort alle Spuren zu tilgen. Ganz anders als in jenen heimgesuchten Orten, wo Olympia in der Landschaft zurückgeblieben ist wie geplatzte Eiterbeulen.