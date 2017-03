Hektische Tage für die SRG: Vorgestern zuerst ein Hoch. Die No-Billag-Initiative scheiterte im Ständerat sehr klar, ohne Gegenstimme und ohne Gegenvorschlag. Das war angesichts der starken CVP-Präsenz in etwa erwartet worden. Aber es waren von den sechzehn Votanten im «Stöckli» auch kritische Töne zu hören gewesen: Die SRG möge Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil der privaten Medienhäuser von sich aus «minimieren», was immer das heisst; so «könne es nicht weitergehen». Bundesrätin Leuthard empfahl der SRG, bescheidener aufzutreten.

Aber es waren viele gute Argumente zu hören für den Wert eines öffentlichen Medienhauses im Zeitalter von Berlusconi, Trump und Fake News. Zu denken geben werden der SRG auch einige Medienkommentare, auch wenn in diesen die scharfe Kritik der grossen Zeitungsverleger mitschwingen mag, die in erstaunlichem Mass gegen die SRG mobil gemacht haben. So fordert ein «NZZ»-Wirtschaftsredaktor «Rückbesinnung» bei der SRG: Nicht alles, was die SRG mache, gehöre zum öffentlichen Gut: Der Gegenvorschlag wäre angezeigt – ein Schubs für den Nationalrat, der für den nächsten Dienstag eine grosse Mediendebatte traktandiert hat.

Nur eng begrenzte Teile des Informationsangebots und der Versorgung der Randgebiete seien «öffentliches Gut». Kultur und Unterhaltung, laut Art. 93 der Bundesverfassung Leistungsaufträge an die SRG, offenbar nicht? Die stellvertretende Inland-Chefin des «Tages-Anzeigers» «erwägt», der SRG die Gebühren zu überlassen und die (begrenzte) Werbung den privaten Medien zuzuschanzen. Höre ich da den Tamedia-Verleger Supino flüstern? Ich lasse das mal so stehen, als Warnzeichen. Es wird am kommenden Dienstag wieder laut werden und dort wohl auch berechtigte Gegenstimmen herausfordern.

Vorwegnehmen möchte ich indes ein kapitales Traktandum im Nationalrat, das ohne Wenn und Aber am Dienstag abgelehnt werden sollte. Die zuständige Kommission des Nationalrats schlägt vor, die Hoheit über die 2018/2019 neu auszuhandelnde SRG-Konzession dem Bundesrat im Hauptpunkt wegzunehmen und dem Parlament zu übertragen. Dem Bundesrat verbliebe nur die Randzone der technischen Details. Das kollidiert mit dem Ist-Zustand. Hat der Bundesrat denn versagt? Die SRG-Gegner vermochten ihre Kommissionskollegen zu überreden, der siebenköpfige Bundesrat habe den Ausdehnungswünschen der immer grösser aufgeschwollenen SRG zu wenig entgegengesetzt; deshalb sei jetzt das rund 240-köpfige Parlament ans Steuer zu setzen. Ich halte das nicht nur für unsinnig, sondern für gefährlich.

Der in der Schweiz regional und politisch breit zusammengesetzte Bundesrat hat oft bewiesen, dass er durchaus geeignet ist, im Landesinteresse zu entscheiden. Dazu kommt ein verfassungsrechtliches Argument: Der Doyen der schweizerischen Grundrechtslehre, Professor Jörg Paul Müller («Grundrechte in der Schweiz»), hat immer wieder betont, welche doppelte Aufgabe der Staat im Bereich der Medienfreiheit wahrnimmt: Die Rundfunk-Veranstalter müssen ihre Aufgabe in guten Rahmenbedingungen erfüllen können; zum Schutz eines unabhängigen Radio-, Fernseh- und Internetbetriebs ist ihm aber auch Enthaltsamkeit bei Eingriffen auferlegt. Dem dienen die in Art. 93 garantierte Unabhängigkeit und Autonomie des Programms; aber auch die Leistungsaufträge an die SRG (Information, Kultur, Unterhaltung). Prof. Müller rückt gerade auch den Bundesrat, betraut mit der schwierigen Abwägung von Freiheit und Leistungspflichten, in die Rolle eines «Verteidigers der Grundwerte».

Das politische Klima in der Schweiz, besonders im Parlament, ist härter, polemischer, ideologischer geworden, was die Erzielung tragfähiger gemeinsamer Lösungen erschwert. Das gelingt dem Bundesrat manchmal eher. In der oft detailbeladenen Aushandlung von vertraglichen Medienkonzessionen sollte er – wie in allen anderen westeuropäischen Ländern – unbedingt am Drücker bleiben. Dazu hat er kürzlich eine notwendige Renovation des Radio- und Fernsehgesetzes von 2006 an die Hand genommen. Dort kommt das Parlament wieder entscheidend ins Spiel.

Ein gestern erschienener Bericht zu einer Befragung von 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern hat Stärken und Schwächen der TV-Programme erhoben. Bei Lokalsendern zählt stark der Regionalbezug, bei SRG-Programmen Professionalität, Informationsgehalt und Unterhaltsamkeit. Die Zufriedenheit unterscheidet «Ältere» (kritische Treue) und «Jüngere» (geringere Bindung). Die Gesamtzufriedenheit ist leicht tiefer als 2015, aber immer noch sind zwei Drittel «ziemlich oder sehr zufrieden». Das müssten sich auch die SRG-Hauptkritiker überlegen. Drehbuch für massvolle Reformen, nicht für unüberlegte Revolten.