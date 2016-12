Für Deutschland ist ein Albtraum wahr geworden: Ein Sattelschlepper rast absichtlich in die Menschen auf einem Weihnachtsmarkt. Und das in Berlin, einem Symbol der westlichen Freiheit; in der Nähe der Gedächtniskirche, also im Herzen der deutschen Hauptstadt. Schon die ersten Bilder weckten Erinnerungen an den Terroranschlag in Nizza, wo am französischen Nationalfeiertag ebenfalls ein Lastwagen in eine Menschenmenge fuhr.

Angesichts der Parallelen liegt es auf der Hand, auch beim Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt von islamistischem Terror auszugehen. Umso positiver fällt auf, wie behutsam und zurückhaltend sich die meisten deutschen Medien, aber auch die Politiker und Behörden von Anfang an äusserten. Immer wieder warnten sie am Montagabend vor Spekulationen, wiesen darauf hin, wie wenig man wisse. Erst am frühen Dienstagmorgen war von einem «absichtlichen Vorfall» die Rede. Im Laufe des Tages setzte sich der Begriff «Terror» durch, wobei immer noch nicht klar ist, welche Motive hinter der Tat stecken. Vorsicht ist also weiterhin geboten.

Deutschland hat aus den Erfahrungen mit der Amokfahrt von München gelernt. In jener Sommernacht war überall sogleich von islamistischem Terror die Rede. Jetzt reagierten namentlich ARD und ZDF zwar langsam, versuchten aber auch, sich auf gesicherte Fakten zu stützen. Sie halfen damit mit, Verunsicherung und Panik zu vermeiden. Genau darum geht es in so unsicheren Zeiten wie diesen.

