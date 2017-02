Markstimmung: Schweiz: Positive Tendenz - Wall Street in Topform (NASDAQ-Dow Jones Index und S&P 500 Index auf Rekordniveau), Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017– Heute Morgen, DJI Futures im Plus (+34 Punkte) -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘233)! Öl, schwingt sich nach oben (53.76 US$) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren)-- CS wieder unter 15 Franken (14.60 -Etappenziel von 16 Franken erreicht: Abstossen), Trump Rally– SwissRe steigt über 90 Franken (94.30 Franken), halten – VAT mit Topzahlen –– Comet mit Super-Zahlen fürs 2016

US Webreisegigant Priceline: Begeistert auch im 2017

Anlagevorschlag: Mehr als glänzend unterwegs ist der US Reisegigant Priceline (Börsensymbol: PCLN US) auch im 2017: +12,31% und damit erhört sich die Gesamtrendite über 12 Monate auf über 55%. Der 81 Milliarden US$ Gigant ist in meinen Augen mehr als günstig bewertet unter der Prämisse, dass auch in den kommenden beiden Jahren die Gewinne pro Aktie um gut gefühlte 18% ansteigen. Laut meinen Maschinen beträgt das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis 25 Punkten was aufgrund der Ertragsdynamik ein Börsenschnäppchen der Extraklasse darstellt. Einzig bei der Dividendenrendite muss ich Sie enttäuschen: Hier wird noch nichts auf Ihr Konto überwiesen. Die mehr als durchdachte Expansionsstrategie vermag total zu überzeugen, einzig bei Opentable wurde ein zu hoher Obolus entrichtet, welcher über Jahre aufgrund der Abschreibungspolitik die Gewinne leicht schmälern wird. Schon heute absolute Spitze ist die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 29% und die Tendenz ist weiterhin steigend. Ich bin der festen Meinung, dass ein solcher Wert weiterhin bestens in das Portfolio eines konservativen Anlegers passt, speziell aufgrund eines mehr als ausgezeichneten Produkteportfolios. Der Einsatz von gedeckten Calls macht Sinn, falls Sie eine Position aufweisen, welche mehr als 50 000 US$ ausmacht. Die erhaltenen Prämien auf eine Laufzeit von mehr als vier Monaten sind richtiggehend lukrativ.

Prädikat: US Topwert der XXL Kasse auf permanentem Höhenflug

Investmentstrategie: Nachkaufen bis auf 1655 US$

