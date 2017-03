Markstimmung: Schwe iz: Leicht negative Tendenz -- Wall Street im minimalen Rückgang ( Dow Jones Index und S&P 500 Index unter Rekordniveau ), Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017– Heute Morgen, DJI Futures im leichten Plus (+26 Punkte ) -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘203)! Öl, schwingt sich nach unten (48.39 US$) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren) – Dufry: Volltreffer mit Gewinnprognose – Bossard Holding mit Rekord.

Anlagevorschlag: Voll auf Zug ist der US-Tabakgigant Philip Morris (Börsensymbol: PM US) an der New York Stock Exchange. Mit einer Marktkapitalisierung von 171 Milliarden US$ zählt das Unternehmen zu den Schwergewichten an der internationalen Wertpapiermärkten. Wie bei der Altria (Börsensymbol: MO) dürfen Sie auf keinen Fall den Titel vorzeitig verkaufen. Besonders die hohe Dividendenrendite von 3.75% besitzt eine gewisse Anziehungskraft und dies schon seit Jahren. Die nächste Ausschüttung ist auf den 11. April 2017 angesetzt und wenn Sie vor dem 21. März 2017 die entsprechende Papiere kaufen, sind bei der nächsten Quartalsausschüttung mit im Spiel. Bei einem aktuellen Kurs-/Gewinnverhältnis von 24.78 Punkten ist noch keine Panik angesagt, da schon im 2018 laut meinen Modellen diese Kennzahl auf unter 22 Punkte fällt. In Sachen Ertragswachstum gehe ich im kommenden Jahr von einer Steigerung von 9.2% gegenüber der Vorjahresperiode aus. Damit sind die Konditionen mehr als erfüllt, dass Sie als konservativer Anleger auf Ihre Rechnung kommen. Von der Investmentperiode können Sie ungeniert drei Jahre ins Visier nehmen. Ich empfehle Ihnen keine gedeckten Calls in Stellung zu bringen, da die Aufwärtstendenz des Titels mehr als intakt ist. Die Reinvestition der Dividenden würde ich auf jährlicher Basis vollziehen.