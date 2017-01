Markstimmung: Schweiz: Sehr positive Tendenz -- Wall Street im Plus (NASDAQ neues absolutes Rekordhoch), Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017– Heute Morgen, DJI Futures im leichten Minus (-5 Punkte) -- Gold wieder unter der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘176)! Öl, schwingt sich leicht nach oben (53,67 US$) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren)-- CS wieder unter 16 Franken (15,76-Zwischenziel erreicht, Markt Verkauft), Trump Rally– SwissRe steigt über 90 Franken (97,05 Franken), halten – VAT mit Topzahlen – Spekulativer Kauf von UBS hat sich gelohnt

Strong Buy: Boeing (Börsensymbol: BA US)

Anlagevorschlag: Heute stelle ich Ihnen einen neuen Langzeitwert der Extraklasse vor: Den US Flugzeugproduzenten Boeing (Börsensymbol: BA US), welcher knapp vor dem Erreichen einer Marktkapitalisierung von 100 Milliarden US$ steht. Innerhalb eines Jahres konnte die Aktie um 18,19% zulegen und damit auch den S&P 500 Index ohne weitere Probleme schlagen. Nebst einer fund-amental günstigen Kurs-/Gewinnverhältnis von 15,75% ist auch die Dividendenausschüttung von 1,75% nicht zu vernachlässigen. Jetzt stehen ein paar Monsteraufträge an, welche nochmals die Gewinnzahlen des US Flugzeugbauers in die Höhe treiben werden. Wichtig erscheint mir als konservativer Anleger, dass Sie einen Investitionshorizont von drei Jahren um von der nachhaltigen Aufwärtstendenz des Titels voll profitieren zu können. Auch würde ich keine gedeckte Calls zum jetzigen Zeitpunkt einsetzen, da der Titel sich in einem mehr als positiven Trend befindet. In Sachen ausgeschüttete Dividenden, würde ich diese während zwölf Monaten ansammeln und auf jährlicher Basis reinvestieren.

Prädikat: US Industrietitel mit starker Aufwärtstendenz

Investmentstrategie: Kaufen ohne Absicherung, gedeckte Calls reduzieren signifikant das Aufwärtspotential. Marktkapitalisierung 97 Milliarden US$. Dividende einmal jährlich reinvestieren.

