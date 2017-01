Markstimmung: Schweiz: Sehr positive Tendenz -- Wall Street im Plus, Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017– Heute Morgen, DJI Futures im Plus (+2 Punkte) -- Gold wieder unter der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘178)! Öl, schwingt sich leicht nach unten (52,67 US$) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren)-- CS wieder über 16 Franken (16,08-Zwischenziel erreicht), Trump Rally– SwissRe steigt über 90 Franken (98 Franken), halten – VAT mit Topzahlen – Spekulativer Kauf von UBS hat sich gelohnt

Strong Buy: UBS, +7,34% im 2017

Anlagevorschlag: Volle Kraft gilt die Devise bei den Papieren der UBS (Börsensymbol: UBSN VX) und das volle Kurspotential bei der Nr.1 Helvetiens des Finanzplatzes ist noch nicht ausgeschöpft. Ich gehe davon aus, dass die Aktie noch rund 8% ansteigen kann, bis zur Jahresergebnisses 2016. Im Hinblick auf dieses Ereignis werden wir Anfangs Februar 2017 eine entsprechende Strategie vorstellen, damit Sie voll damit profitieren können. Die ausländische Kaufmaschine in Sachen UBS ist am Anrollen: Diese Banken haben sogenannte „deep pockets“ und fast unbegrenzte Möglichkeit, da Sie zu den wichtigsten Finanzinstitute der Welt gehören. Ich würde an Ihrer Stelle weiter Aktien erstehen um an dieser Pokerparty teilhaben. Erst in einem zweiten Schritt, würde ich mit gedeckten Calls agieren. Wichtig erscheint, dass Sie mindestens 2000 Aktien kaufen, damit dieses Unterfangen gelingt. Unterhalb dieser Stückzahl, überwiegen die Kosten dem eigentlichen Anlegernutzen. Auch könnte es seitens der UBS eine nette Dividendenzahlung im 2017 geben. Der konservative Investor ist hier bei diesem Einstiegskurs bestens aufgehoben.

Prädikat: Schweizer Finanzinstitut mit starker Aufwärtstendenz

Investmentstrategie: Kaufen ohne Absicherung, gedeckte Calls reduzieren signifikant das Aufwärtspotential. Marktkapitalisierung 65 Milliarden Franken.

Leserfragen: money@azmedien.ch