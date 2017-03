Anlagevorschlag: Bleiben Sie am Drücker im Sachen Priceline (Börsensymbol: PCLN US): +18.35% alleine im 2017 und ich bitte Sie weiterhin keine Werte vorzeitig abzugeben. Ich habe über das Wochenende die Finanzkennzahlen des 85 Milliarden-US$-Wertes genauer unter die Lupe genommen und ich kann Ihnen vollständige Erwartung geben. Das Kurs-/Gewinnverhältnis wird unter die Marke von 24 Punkten per 2018 fallen. Auch die Rendite aufs eingesetzte Eigenkapital erreicht mit 29% einen Spitzenwert. Fürs 2018 erwarte ich ein Gewinnwachstum von 18.22%, was den Aktienkurs in Richtung neuen Höchstkurs treiben wird. Einziger Malus ist die nicht vorhandene Dividende, welche mich aber nicht zu stark beunruhigen würde, da sämtliche Gewinne in Aktienrückkäufe oder zusätzliche Arrondierungen des Geschäftsmodells ausgenutzt werden. Der Einsatz von gedeckten Calls macht wirklich keinen Sinn, da die Aufwärtstendenz weiterhin mehr als intakt sind. Der konservative Investor ist weiterhin bestens aufgehoben. Als nächstes Kursziel sehe ich die Marke von 1900 US$ (Aktuell: 1735 US$).