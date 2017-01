Markstimmung: Schweiz: Positive Tendenz -- Wall Street im minimalen Minus, Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017– Heute Morgen, DJI Futures im Plus (+111 Punkte) – Gold wieder unter der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘153).

Öl, schwingt sich leicht nach oben (53,99 US$) – Euro, verliert gegenüber dem US-Dollar wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren)-- CS wieder über 15 Franken (14,64), Trump Rally – SwissRe steigt über 90 Franken (96,50 Franken), halten – VAT mit Topzahlen – Spekulativer Kauf von UBS

Strong Buy: BNP, die französische Grossbank per se.

Anlagevorschlag: Heute würde ich erstmals Aktien der französischen Bank BNP (Börsensymbol: BNP FP). Trotz einem Zuwachs von 21.16% über die letzten zwölf Monate, wird das Papier zu einem unheimlich tiefen Kurs-/Gewinnverhältnis von 11.26 Punkten gehandelt. BNP gilt als eine der profitabelsten europäischen Banken und zahlt nebenbei eine satte Dividendenrendite von 3.83% aus. Mit einer Marktkapitalisierung von 75 Milliarden Euro ist die BNP eine der gewichtigsten Titel im EuroStoxx 50 Index.

Auch können Sie zu den besten Konditionen gedeckte Calls auf diesen Titel verschreiben und erhalten dabei ein nettes Prämieneinkommen, weil die entsprechende Volatilität in den Aktien vorhanden ist. Dabei empfiehlt sich ein gedeckter Call auf eine viermonatige Laufzeit. Wichtig bei diesem Unterfangen: Unter einer Investitionssumme von 30 000 Euro macht diese Strategie aufgrund der Kosten keinen Sinn. Gerade der konservative Anleger wird von dieser Strategie vollumfänglich profitieren können: Dadurch wird der Einstiegspreis signifikant reduziert. Ich gehe davon aus, dass die BNP profitiert, dass die italienischen Banken wieder ein Rettungspaket erhalten, welche die Nervosität kurzfristig reduzieren wird. Damit herrscht freie Bahn und die Aktien der BNP werden nochmals an Tempo in den kommenden Tagen hinzugewinnen.

Prädikat: Französische Topbank mit ausgezeichneter Dividendenrendite

Investmentstrategie: Kaufen mit Absicherung, gedeckte Calls reduzieren signifikant den Einstiegskurs. Marktkapitalisierung über 75 Milliarden Euro.

