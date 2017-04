Am Freitagabend kurz nach 21.30 Uhr meldete eine 49-jährige Autofahrerin einen Verkehrsunfall an der Sädelstrasse in Berikon. Sie sei mit ihrem Auto bergabwärts in Richtung Zufikon gefahren, als ein entgegenkommendes weisses Fahrzeug ihr Auto streifte. Dieses mutmassliche Verursacherfahrzeug sei aber ohne anzuhalten weitergefahren.