Mit blauem Farbspray verunstaltete die Täterschaft auf dem Schulgelände Oberfeld sowie beim Kirchweg diverse Mauern, Abfallkübel sowie einen Stromverteilerkasten mit Schriftzügen. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Der Hauswart der Schule stellte die Schmierereien am Montagmorgen, 27. Februar 2017, fest und verständigte die Polizei. Die Täterschaft – wahrscheinlich Jugendliche – dürfte am frühen Sonntagabend am Werk gewesen sein.