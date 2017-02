Dutzende Räumungsgegner warteten am Eingang, sie hatten zuvor die Zufahrtsstrasse mit brennenden Reifen blockiert. Das Höchste Gericht in Jerusalem hatte angeordnet, den Ort mit seinen rund 280 Einwohnern bis zum 8. Februar zu räumen.

Die nicht genehmigte Siedlung Amona liegt auf palästinensischem Privatland. Die rechts-religiöse Regierung hatte vergeblich versucht, alternative Standorte zu finden. Der Amona-Sprecher Avichai Boaron sprach von einem "schwarzen Tag für den Zionismus"

Auch Israels Justizministerin Ajelet Schaked von der Siedlerpartei sprach von einem "sehr schweren Tag". Die Regierung habe "endlose Bemühungen unternommen, damit es nicht so weit kommt".

Der Fall Amona habe jedoch dazu geführt, dass die Koalition sich für ein Gesetz zur Legalisierung von Siedlungen auf palästinensischem Privatland einsetze, sagte Schaked. "Wir haben eine Schlacht verloren, aber nicht den Krieg." Am Vorabend der Räumung hatte Israels Regierung den Bau von 3000 weiteren Siedlerwohnungen genehmigt.

Derzeit berät das israelische Parlament über ein umstrittenes Gesetz, wonach in ähnlichen Fällen Israel die palästinensischen Landbesitzer finanziell entschädigen oder, wenn möglich, andere Grundstücke anbieten will.

Zwei Tage Zeit

Die israelische Armee hatte die Siedler in Amona aufgefordert, binnen 48 Stunden ihre Häuser zu verlassen. Die Verfügung sei bereits am Montag bei Amona ausgehängt worden, berichteten verschiedene Medien. Danach müssten die Anwohner bis am Mittwoch ausziehen.

Die Regierung befürchtet bei einer Räumung gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Siedlern und ihren Unterstützern sowie Sicherheitskräften. Bei einer ähnlichen Aktion im Jahr 2006 waren mehr als 200 Demonstranten und 50 Polizisten verletzt worden.