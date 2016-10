Kurz nach 19.00 Uhr ging in der Zentrale von Schutz und Rettung die Meldung ein, dass es in einem Gewerbehaus an der Ifangstrasse brennen würde, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Die sofort ausgerückten Löschkräfte brachten das Feuer im Gebäudeinnern rasch unter Kontrolle und konnten so ein Übergreifen auf weitere Räumlichkeiten verhindern.

Die acht sich beim Brandausbruch im Gebäude befindlichen Personen verliessen den Brandort bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Sie wurden durch die Teams der ausgerückten Rettungswagen vor Ort untersucht. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt.

Nebst der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehren von Schwerzenbach, Greifensee, Volketswil, die Stadtpolizeien Uster und Dübendorf sowie eine Patrouille der Kommunalpolizei Volketswil im Einsatz.

Die genaue Brandursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich untersucht.