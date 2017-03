Böses Erwachen für Autobesitzer in Wettingen am Samstagmorgen: Bei mindestens acht Autos wurden Nummernschilder entwendet. Unbekannte hatten in der Nacht die Autonummern abgerissen. «Vandalismus ist etwas, das mich immer wieder hässig macht und ich nicht verstehen kann», nervte sich die Betroffene Alessia Martinelli, als sie den Schaden vorfand. Immerhin können Betroffene mit einer Bestätigung der Polizei vierzehn Tage herumfahren.

Welches das Motiv der Täterschaft war, bliebt unklar. Es ist wahrscheinlich, dass es sich primär um einen Vandalismus-Akt handelt. Die Polizei bittet um Hinweise.