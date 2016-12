Der 44-jährige Tamile wird beschuldigt, im Dezember 2000 an der Klybeckstrasse in Basel seine damals 23-jährige Ex-Freundin in deren Wohnung umgebracht zu haben. Die junge Frau, die ebenfalls aus Sri Lanka stammt, war von ihrer Mutter mit durchschnittener Kehle tot aufgefunden worden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten Skrupellosigkeit bei der Tötung seiner Ex-Freundin vor, die er schon vor der Tat immer wieder bedroht und auch verletzt habe. Als sich die junge Frau von dem in der Anklageschrift als sehr eifersüchtig beschriebenen Mann trennte, habe dieser mit einer Mischung aus verletztem Stolz, massiver Wut und nicht aufgegebener Hoffnung reagiert.

Kurz nach der Bluttat ergriff der Tamile die Flucht. Der Mann, der zehn Jahre in der Schweiz gelebt und unter anderem als Kellner gearbeitet hatte, verliess das Land und landete schliesslich in Neuseeland.

In seiner neuen Heimat fing er 2001 mit falscher Identität und gefälschten Dokumenten ein neues Leben an. Er heiratete, wurde Vater von zwei Kindern und führte in Auckland ein Lebensmittelgeschäft. 2004 erhielt er sogar die neuseeländische Staatsbürgerschaft.

Erste Ende 2014 wurde der Angeklagte aufgrund von Hinweisen enttarnt. Seine Auslieferung in die Schweiz versuchte er erfolglos mit verschiedenen Einsprachen zu verhindern. Seit August 2015 befindet er sich in Basel in Untersuchungshaft. Der Prozess ist auf drei Tage angesetzt. Das Urteil soll am Freitagnachmittag verkündet werden.