Der HV Olten tat sich in dieser wichtigen Partie gegen einen ersatzgeschwächten aber motivierten Gegner äusserst schwer.

Im Angriff passte nur wenig zusammen, es fehlte an Tempo, Spiel-witz und Durchsetzungsvermögen. Dazu kamen technische Fehler im Multipack. Dank der soliden Defensive blieben die Punkte aber in Olten, das nun wieder etwas mehr Luft nach hinten aufweist.

Handball Emmen lag vor der Partie mit 6 Punkten auf Rang 8, die SG HV Olten mit zwei Punkten mehr einen Platz davor. Die beiden direkten Abstiegsplätze scheinen zurzeit mit Handball Wohlen und Ruswil/Wolhusen besetzt zu sein. Um den unbeliebten Barrageplatz streiten sich Emmen, Olten und Borba Luzern. Damit wird die Bedeutung des Spiels vom Samstag klar!

Die Partie bot alles, was Strichkämpfe so in sich haben: Spannung, Nervosität, enge Spielstände, engagierte Defensivarbeit, viel Pflicht und wenig Kür. Bis zur 27. Spielminute lagen die Luzernerinnen meist mit einem Treffer voraus, ehe den Gastgeberinnen bis zum Seitenwechsel ein vielversprechender Schlussspurt gelang.

Allerdings vermochte diese ausgezeichnete Ausgangslage den Knoten im Angriffsspiel nicht zu lösen. Olten führte zwar mit bis zu vier Toren (13:9, 16:12), aber ein definitives Absetzen vom Gegner gelang nicht. So wurde es gegen Ende der Partie nochmals sehr knapp, weil es nicht gelang, die Fehlerzahl auf ein vernünftiges Mass zu reduzieren.

Fazit: Zwei wichtige Punkte gewonnen und erstmals in dieser Saison auf Tabellenrang 6.



Peter Bäni