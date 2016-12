Mit grosser Freude informierte Volker Joh, Präsident, die Anwesenden Kinder und Eltern über die Vertragsverlängerung mit der Fricktaler Raiffeisen Bank.

Der Vertrag wurde für drei Jahre von 2017 bis 2019 verlängert.

Im Gegenzug verpflichtet sich die SLRG Sektion Fricktal, Firmennamen und das Firmenlogo von Raiffeisen gut sichtbar zu platzieren und dieser in geeigneter Weise zu erwähnen, was die Schwimmer gerne machen werden.

Die Verlängerung des Vertrages ist eine tolle und schöne Geste der Raiffeisenbank, welche von den Anwesenden mit einem grossen Applaus honoriert wurde.

Am Samstagmorgen, dem 3. Dezember, war viel los im Hallenbad in Sisseln. Für die Schwimmerinnen und Schwimmer der SLRG Fricktal fanden dort nämlich die alljährlichen Vereinsmeisterschaften statt. Ausnahmsweise starteten sie nicht als Team, sondern waren ganz auf sich allein gestellt. Jeder schwamm drei Disziplinen, warf drei Rettungsbälle und feuerte seine Kollegen an. Danach waren natürlich alle gespannt, wer denn nun gewonnen hat. Der Hunger überwog aber und deshalb gab es in der Schiessanlage Schlauen bei Eiken zuerst etwas Feines zu essen. Endlich waren alle satt und das Rangverlesen konnte beginnen. Allzu grosse Überraschungen gab es eigentlich nicht, denn jeder wusste von den Trainings her, wie schnell er etwa war. Trotzdem bibberten alle um die Podestplätze und freuten sich über ihre Pokale. Auch der grosse und der kleine Vereinsmeister wurden neu gekürt. Nach einem kurzen Jahresrückblick und einigen Informationen wurde schliesslich zum Abschluss das Dessertbüffet eröffnet.

Volker Joh, Präsident SLRG Fricktal