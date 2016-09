Am Samstag, dem 20. August 2016 fand die diesjährige Vereinsreise des Frauenturnvereins Muhen statt. Die Reise führte uns mit dem Zug nach Biel, wo es mit dem Schiff weiter über die drei Seen nach Murten ging. Während dieser gemütlichen Schifffahrt liessen wir uns mit einem guten Mittagessen verwöhnen. Das Wetter wurde

aber leider zunehmend schlechter und bald schon fielen die ersten Regentropfen. Schade, aber die Stimmung auf dem See in den verschiedenen Grautönen war auch ganz schön

anzusehen und unsere gute Laune konnte sowieso nichts trüben.

Am Quai in Murten nahm uns Herr Leiser für eine Stadtführung in Empfang. Er brachte uns das malerische, mittelalterliche Städtchen mit witzigen und interessanten Geschichten

näher. Ein Rundgang auf der historischen Ringmauer durfte natürlich auch nicht fehlen.

Danach blieb uns noch genug Zeit für einen Bummel unter den Arkaden und den berühmten Nidelkuchen mussten wir auch probieren.

Zu Hause liessen wir den Tag in einer Pizzeria ausklingen. Vielen Dank an Ruth und Edith für‘s Organisieren.

SFG