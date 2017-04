Gut gelaunte Zuhörer durften in der Mehrzweckhalle in Schafisheim einen spannenden, humorvollen und gesanglich ansprechenden Abend vom Männerchor Hunzenschwil-Schafisheim unter dem Motto „Mit Musik und Gesang dem Wasser entlang“ erleben.

Nach einem feinen Nachtessen erfuhren die Anwesenden von den Reiseleitern Yvonne und Lukas, dass es durchaus sehr Spass macht, am Hallwilersee die wärmenden Strahlen der Märzensonne zu geniessen. Jedoch wartete das Publikum auf Lukas, der im Männerchor mitsingt, auf den Auftritt anlässlich des Unterhaltungsabends! Mit Bademantel und dem Liederordner stürzt er ganz knapp vor dem Programmbeginn auf die Bühne– es reicht gerade noch!

Unter der Leitung von Marie-Theres Hermann und Christian Gautschi am Klavier sang der Chor zwei Aargauer Lieder. „s’Seetal im Bluescht“ und „Aargauerlied“. Eines wurde auswendig vorgetragen, was beim Publikum sehr goutiert wurde. Die Sänger konnten sich voll und ganz auf den Gesang und die Anweisungen der Dirigentin konzentrieren was die gesangliche Qualität markant erhöhte!

Die musikalische Reise führte weiter dem Rhein entlang zur Nordsee. Den Friesen beim Sprechen zuzuhören und dies zu verstehen ist eine echte Herausforderung. So etwa „Un de hogen Dieken kennt min Kinner Leed“ tönt für uns Schweizer fremdsprachig. Der Chor intonierte dieses „Friesenlied“, man hörte vereinzelt die Schwierigkeiten dieser Sprache.

Dem Rhein waren noch weitere Lieder gewidmet. Mit „La Montanara“ in italienischer Sprache, und dem „Rüdesheimer“-Lied, zeigte der Chor, dass mit Präzision und feinfühliger Intonation ein achtbarer Erfolg möglich ist!

Nun führte der Weg dem Inn und der Donau entlang bis zur Mündung ins Schwarze Meer! „Dorma Bain“ (Engadin), romanisch gesungen, das „ Kufsteinerlied“ (Tirol) und an der „schönen blauen Donau“ (Wien) zeigen Stationen auf wo diese beiden Flüsse dahinfliessen. Der Chor meisterte alle Stücke sehr gut, sei es der ruhige, klare Gesang mit Solo (Dorma bain) oder die Piano- und Fortepassagen (an der schönen blauen Donau). Melancholisch gefühlvoll interpretierten die Sänger das Stück „ In den Karpaten“.

Die letzte Reise führte der Rhone entlang. Die beiden Reiseleiter treffen wiederum Freunde und erzählen vom Fischen im klaren/kühlen Walliser Bergsee oder vom höchsten Weinberg Europas und natürlich vom Rhonetal mit der Brücke von Avignon. Die Zuhörer kamen in den Genuss der Stücke „Le Vieux Chalet“(Wallis), „ Sur le Pont d’Avignon“ (Rhonetal) und dem Solostück „An einem Sonntag in Avignon“ (ebenfalls Rhonetal), vorgetragen von Marie Theres Hermann, Dirigentin und Sopranistin.

Den Reiseabschluss, dort wo die Rhone ins Mittelmeer fliesst, machten die Sänger mit dem Klassiker „Sierra madre del Sur“. Humorvoll und mit Schwung stimmten sie in den Refrain, und die Zuhörer genossen beim Mitsingen und Schunkeln die Melodien und verlangten eine Zugabe. Beim anschliessenden Kuchenbuffet wurden, bei ausgiebigen, musikalischen und anderen Gesprächen, die Süssigkeiten genossen. Ein gelungener Abend!